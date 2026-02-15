5人組グループ・嵐の櫻井翔によるBSフジの冠番組『櫻井翔の幸せごぜん〜NICE MORNING LIFE〜』が22日午後9時から放送される。これに先駆け、櫻井が鎌倉と逗子の“特別な午前”をめぐる冒頭5分間がYouTubeで特別に先行公開された。【動画】冒頭５分を先行公開櫻井翔が愛らしい動物たちと出会う早起きして、誰かに話したくなる。そんな“特別な朝”を櫻井が体験する小さな冒険バラエティー。第2弾となる今回は、東京を抜け出し