世界陸上ブダペスト大会とパリオリンピック™の女子やり投の金メダリスト・北口榛花（27、JAL）が14日、合宿地の南アフリカへ向け出国、羽田空港で取材に応じた。「久しぶりに緊張して海外遠征にいく。そもそも南アフリカに行くのが初めてなので、怖さだったり緊張感がある」と胸の内を明かした上で、「まだ27歳ですけど、永遠に競技生活ができるわけではない。この先、自分がいつまでアグレッシブな選択をし続けることができ