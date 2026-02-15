プレミアリーグのアーセナルは来夏ブンデスリーガから2選手の獲得を計画しているようだ。『Team Talk』によると、ターゲットの1人はライプツィヒでプレイするフランス代表のカステロ・ルケバだ。23歳のCBで、今季のライプツィヒでは19試合で1ゴール1アシストを記録している。2023年にリーグ1のリヨンから移籍しており、当時マンチェスター・シティに移籍したヨシュコ・グヴァルディオルの後任として獲得された。アーセナルはウィリ