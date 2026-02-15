レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督が、アシストを記録したイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドの活躍を賞賛した。14日に行われたラ・リーガ第24節でレアル・ソシエダと対戦したレアルは、試合開始早々に先制に成功するも、21分に失点。しかし、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが自ら得たPKを2回とも成功させるなど、最終的に4-1の快勝を収めた。1試合未消化のバルセロナを抜いて暫定首