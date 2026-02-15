イタリアのセリエA第25節インテル対ユヴェントスの一戦が行われ、3-2でホームチームが勝ち点3を積み上げた。試合は劇的な幕切れとなった。2-2で迎えた終盤、ペナルティアーク付近でボールを受けたピオトル・ジエリンスキが左足一閃。ユヴェントスGKミケーレ・ディ・グレゴリオは見送ることしかできず、シュートはゴール右に突き刺さった。これが決勝点となり、3-2で決着。勝利したインテルは1試合消化の少ない2位ミランとの勝ち点