サンフレッチェ広島は前日の岡山戦から一夜明けた15日、本拠地で練習を行いました。初めての試みとなった、レジーナの試合前を使ってのサポーターへの練習公開です。 キャンプで離脱していた荒木も元気な姿を見せて、公式戦復帰に期待が高まります。チームはACLエリートに向けて15日に韓国へ入り、17日のソウルとの試合に備えます。 ■荒木隼人「自分自身の持っている力を発揮できれば、間違