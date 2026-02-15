日本時間2026年2月15日、ミラノ・コルティナ五輪、フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで堀島行真選手が銀メダルを獲得しました。堀島選手は男子モーグルでも銅メダルを獲得しており、今大会自身2個目のメダル獲得となりました。