日本ハムの達孝太投手（２１）は１５日、楽天との練習試合（金武）に先発し、２回を投げ２安打無失点。新球シュートにも手応えを示し順調な仕上がりを披露した。エース・伊藤、北山がＷＢＣ合宿のため不在の中、先発投手陣を引っ張る覚悟をにじませた。収穫と課題にあふれた３８球だった。今季初登板の８日の阪神戦（名護）から中６日で先発。２回を無失点に抑えるも、「シーズン中でこの結果だったら、よくまとめたなっていう