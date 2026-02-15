ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第６話が１５日、放送された。前田利家役で出演している俳優の大東駿介がこのほどコメントを寄せた。前田利家という人物について「“かぶき者”のイメージが強い利家ですが、史料を調べると、さまざまな側面と広い視野を持った人物だったことがよく分かりました。現代を生きる私たちの背中を押してくれるエピソードも多くあります。家を守るため、みずから家計の計算をしてい