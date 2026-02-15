ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第６話が１５日、放送された。丹羽長秀役で出演している俳優の池田鉄洋が、このほどコメントを寄せた。物語の中心となる豊臣兄弟について「小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）の出世を、柴田勝家（山口馬木也）などはあまり快く思っていなかったと思いますが、丹羽長秀はむしろワクワクしていたのではないでしょうか。農民の出で身なりもさえなかった彼らが、ぐんぐん出