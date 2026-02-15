見出し※１５日２０時４５分解禁ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第６話が１５日、放送された。丹羽長秀役で出演している俳優の池田鉄洋が、このほどコメントを寄せた。丹羽長秀という人物について「歴史好きの方とお話すると、『丹羽長秀はいい武将だね』と言っていただくことがあります。私も、柔らかい表情を浮かべた肖像画が印象に残っていて。激高しがちな織田信長（小栗旬）を表情ひとつで抑えるなど、