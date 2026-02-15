【ミラノ共同】スノーボード男子スロープスタイル予選で木俣椋真（ヤマゼン）が4位、長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が9位で18日の決勝に進んだ。ビッグエア金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）は14位で予選敗退となった。