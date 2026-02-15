リヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズが、今シーズン初ゴールを振り返った。14日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同選手のコメントを伝えている。FAカップ4回戦が14日に行われ、リヴァプールは本拠地『アンフィールド』でブライトンと対戦。前半にリードを奪うことに成功すると、後半にはモハメド・サラーが1ゴール1アシストのパフォーマンスを披露し、3−0で勝利。FAカップ5回戦へ駒を進