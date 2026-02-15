ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真＝15日、イタリア・リビーニョ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日（15日）フリースタイルスキー新種目の男子デュアルモーグルで、モーグル2大会連続銅の堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。島川拓也（日本仮設）は3位決定戦で敗れて4位。西沢岳人（リステル）と藤木豪心（イマトク）は1回戦敗退だった。