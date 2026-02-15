オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１５日、宮崎キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。相手打者には事前に「直球のみ」と伝え、３０球で安打性は８本。「真っすぐと分かった状態で打ちにきてもらって、その中でもファウルが取れたり（タイミングが）一個、刺されたような球があるのかを確認したかった。ホームラン、ヒットを何本打たれようが関係ない」と意図を説明した。太田には左中間本塁打を許したが