◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード男子スロープスタイル予選（１５日、リビーニョ）スノーボード男子スロープスタイルの予選が１５日に行われ、ビッグエアで日本勢初の金メダルに輝いた木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は２本目で転倒。１４位で上位１２人が進む決勝進出を逃した。１本目は８位に入った木村だが、２本目はラストのジャンプ後にバランスを崩し転倒。レールやジャンプなど、さまざまな障害物が