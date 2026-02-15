日本テレビは１５日、タレントの松岡昌宏さん（４９）が約３０年にわたり出演してきたバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」の降板を発表した。松岡さんは１３日に所属事務所のホームページで降板の意思を表明していた。同局は番組ホームページで「松岡さんのまっすぐな情熱と男気溢（あふ）れる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません」と長年の貢献への謝意を表した。共演してきたタレントの城島茂さん（５５