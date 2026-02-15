レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督がレアル・マドリード戦を振り返った。14日、スペインメディア『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。ラ・リーガ第24節が14日に行われ、レアル・ソシエダは敵地でレアル・マドリードと対戦。試合は立ち上がりに先制点を許したものの、21分にミケル・オヤルサバルがPKを沈めて同点に追いつく。しかし、その後立て続けに失点し、2点のビハインドで試合を折り返す