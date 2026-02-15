【モデルプレス＝2026/02/15】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】26歳俳優兼アーティスト、奇抜ヘアに合わせたオレンジコーデ◆八村倫太郎、ヘアスタイルに合わせたオレンジコーデ八村は、オレンジヘアに合わせたオレンジのマフラーを主役にしたスタイリングを披