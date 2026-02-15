精神科医ヤン・ジェウンが運営する病院で発生した患者死亡事件に関連し、業務上過失致死の罪で勾留起訴されていた担当主治医が保釈された。2月15日、法曹界によると、業務上過失致死などの罪で勾留起訴された京畿道（キョンギド）富川（プチョン）にある同院の40代主治医A氏は、去る13日に裁判所の保釈許可決定により、拘束されていない状態で裁判を受けることになった。【写真】ヤン・ジェウンの婚約者、10歳年下アイドル2025年10