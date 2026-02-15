2/16（月）〜2/22（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。💼 牡羊座：20日（金）は「ここイチバンの勝負事にチャレンジ」牡羊座のあなたは、ここイチバンの勝負事がまとまりやすい星回りです。20日（金）は、うまくいくかどうかわからないギリギリの挑戦、しっかり挑んでください