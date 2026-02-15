１４日、メルツ首相（右）と握手を交わす王毅氏。（ミュンヘン＝新華社記者／李穎）【新華社ミュンヘン2月15日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は14日、訪問先のドイツ・ミュンヘンで同国のメルツ首相と会談した。