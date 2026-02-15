俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第7話「決死の築城作戦」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。しかし祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言い始め、小一郎（仲野太賀）は戸惑う。一方、織田信長（小栗旬）の美濃攻めに対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現に