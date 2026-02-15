元ＳＫＥ４８の高柳明音（３４）が１５日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡＰＬＥＡＳＵＲＥＰＬＡＥＳＵＲＥで「１ｓｔＬＩＶＥ『ＢｒｉｇｈｔＳｏｕｎｄ』」を開催した。高柳は、２４年に大盛況だった１５周年記念ライブを東京、名古屋で開催しており、２５年に本格的に歌手活動を始動してから初のソロライブ。自身が作詞した新曲「ＢｒｉｇｈｔＳｏｕｎｄ」を初披露した。「アイドルは卒業したけど、みんなの中ではアイド