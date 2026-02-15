All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『護国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介。護国顔は、強さと包容力を兼ね備えた、国を護る軍人のような男前な顔立ちを指します。【10位までのランキング結果を見る】2位：眞栄田郷敦／75票2位は、眞栄田郷敦さんです。2000年生まれの眞栄田さんは201