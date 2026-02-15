『豊臣兄弟！』池田鉄洋さんよりコメント到着2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』には魅力あふれる武将が数多く登場しています。その中でも、信長が絶対的な信頼を置いた家老が丹羽長秀。通称“五郎左”です。血気盛んな武将が多い家臣団の中で文武両道を実践し、織田家を支えたという名将・秀長を演じるのは池田鉄洋さん。池田さんが演じる姿は、今に伝わる長秀の肖像画とそっくりと、ネットなどで話題になっていました。その