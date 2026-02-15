ガンバ大阪は２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節（WEST）で名古屋グランパスとホームで対戦。90分では決着がつかず、０−０で突入したPK戦の末に敗れた。前半から勢いのある攻撃を見せ、チャンスを多く作るも、最後までゴールを奪えず。試合後のフラッシュインタビューでイェンス・ヴィッシング監督は「両チームとも良いパフォーマンスを出して、お互いにぶつかり合い、良い試合が出来た。もちろん簡単な