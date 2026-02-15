北朝鮮による拉致被害者の家族と支援団体が今年の運動方針を決める会議を開きました。横田早紀江さん「恐ろしいことが平然と行われているってことがこの拉致問題なんです。（高市首相には）本当に頑張っていただきたいと思っています」家族会と支援団体の「救う会」は15日、今年1年の運動方針を決める会議を開き、冒頭、去年2月に亡くなった有本恵子さんの父、明弘さんへ黙祷が捧げられました。今年の運動方針は「親の世代が存命の