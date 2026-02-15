◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子デュアルモーグル決勝(大会10日目/現地15日)2人が同時に滑ってトーナメント方式で行う新種目デュアルモーグル。モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真選手は決勝まで進出し、ミカエル キングズベリー選手（カナダ）と対戦。レースは序盤高いエアを見せるなど堀島選手がリード。しかし中盤でバランスを崩すと、ターンが大きく乱れ立て直せず。金メダルには惜し