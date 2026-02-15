ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スキージャンプ男子個人ラージヒル（ヒルサイズ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われた。１回目を終えて首位だった二階堂蓮（日本ビール）は２回目で伸ばせず銀メダルだった。優勝はスロベニアのドメン・プレブツ、銅メダルはポーランドのカツペル・トマシャクだった。個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得していた二階堂が、初めての銀を手にして泣いた。うれしさか