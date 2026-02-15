「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・予選」（１５日、リヴィーニョ・スノーパーク）木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が決勝へ進める１２以内に入れず敗退した。予選１回目は６９・２０点。得点を上げたかった２回目に転倒し、３４・６０点にとどまった。３人後に滑ったカナダ選手がミスなく終えるのを見届けると、頭を抱えて苦笑いした。７日の男子ビッグエアで大技２本を成功させ金メダル