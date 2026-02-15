ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１５日、スノーボード男子スロープスタイルの予選が行われ、７日のビッグエアで金メダルの木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）は６９・２０点（試技１回目）の１４位で、上位１２人が進む日本時間１８日夜の決勝に進めなかった。得点を伸ばしたかった２回目の最後のジャンプで着地に失敗した。ビッグエア銀メダルの木俣椋真（ＹＡＭＡＺＥＮ）は８０・８３点（２回目）の４位で、長谷川