ボートレース宮島の「第１３回トータリゼータエンジニアリング杯」は１５日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。安河内将（３６＝佐賀）は５Ｒ、３コースからまくり差して快勝。７戦２勝２着３本の成績で５位で予選突破した。３日目２Ｒのコース占有による待機行動違反の減点７をはね返し、準優２号艇を獲得した。相棒の２１号機は「変わらず良くて足で負ける人はいない。Ｓもある程度は