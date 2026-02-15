ボートレースからつの「か・らっきーバトル」は１５日、開幕した。上村宏太（３３＝東京）は６、４号艇の初日２走を５、４着。「伸びがちょっとだけいい。ただ乗りづらかった」と感触はつかむも、舟足にはまだ課題が残る。トレードマークはロン毛。「もう５年くらいは切ってないですね。先輩に言われたりとか、通っていた床屋が辞めちゃったりとかもあって」と伸ばし始めたのにもワケがある。なにかと髪型で注目を集め