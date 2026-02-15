【目撃】巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が１５日、今季初の対外試合となった広島との練習試合（那覇）に先発登板した。結果は２回２安打無失点、１奪三振だったが、登板前には先輩たちから力をもらってマウンドに向かっていた。サブグラウンドでウオーミングアップを終え、球場に向かおうとすると、戸郷や山崎たちから「いってらっしゃい」と声をかけられて一段と気合が入った様子。声とともに拍