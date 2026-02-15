フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪４位入賞の宮原知子さん（２７）が、イタリア・ミラノでの最新ショットをアップした。１５日にインスタグラムのストーリーズを更新し、街中を散策する様子を投稿。「佳純ちゃんと」「ミラノで会えて嬉しかったです〜」とフジテレビのスペシャルキャスターを務める卓球女子３大会連続メダリスト・石川佳純さんとの２ショットをアップ。フィギュア男子で五輪２大会連続メダリストの宇