ミラノ・コルティナ五輪のデュアルモーグルで、堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が銀メダルを獲得、島川拓也（日本仮設）が４位となった。前回北京五輪と連続で銅メダルを獲得したフリースタイルスキー男子モーグルに続くメダル獲得の快挙に、ネットでは祝福の声があがり、Ｘ（旧ツイッター）のトレンドランキングでは、「デュアルモーグル」が２位、「堀島選手」が４位、「島川選手」が５位に入るなど話題となった。ネットで