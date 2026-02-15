新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機（中央）＝2025年11月東京電力は16日、再稼働させた新潟県の柏崎刈羽原発6号機（出力135万6千キロワット）で発電を開始し、試験的に送電する見通しだ。6号機は福島第1原発事故後、東電が再稼働させた初めての原発。東電の原発がつくった電気が約14年ぶりに供給エリアの首都圏と静岡県東部に送られることになる。東電によると、柏崎刈羽6号機では15日午後7時10分、原子炉の熱で発生させた蒸気