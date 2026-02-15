お笑いタレントの渡辺正行（70）が15日、「剣道まっしぐら！」のXを通じ、七段昇段を発表した。【写真】渡辺正行、剣道七段に昇段ポーズを決めるXでは「リーダー渡辺正行2026年2月14日に行われた七段審査会にて…なんと七段に昇段することができました」と明らかにし、「おめでとうございます」と祝福。「次のロケはお祝いです」と伝えた。合格者発表の前でポーズを決める渡辺の写真も披露した。剣道七段は「剣道の精