バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は15日、宇都宮市体育館などで13試合が行われ、東地区トップの宇都宮が川崎に104―88で快勝し、29勝目（10敗）を挙げた。西地区首位の長崎は群馬に77―72で競り勝って33勝6敗とした。