◇明治安田J1百年構想リーグG大阪0（2PK3）0名古屋（2026年2月15日パナスタ）G大阪がまたも負傷禍に苛まれた。後半23分にDF佐々木翔悟が負傷交代。交代で入ったDF福岡将太も直後に左太もも裏を痛めて交代せざるを得なかった。佐々木はすぐに病院へいき、福岡はあす16日にも検査予定。2人のセンターバックのアクシデントにヴィッシング監督は「メディカルからの詳細は伝えられていません」と沈痛な表情を浮かべた。リ