プロ2年目で先発転向に挑戦している岡本駿が、初の対外試合となる巨人との練習試合（那覇）に先発。3回を3安打無失点で3奪三振に抑え、開幕ローテーション入りへ名乗りを上げた。3安打2四球と走者を背負いながらも要所を締める投球。初回1死一、二塁では4番・石塚を二ゴロ併殺打に仕留め、3回2死一、二塁では再び石塚を146キロの外角直球で見逃し三振。「課題は残ったが、踏ん張れたのは良かった」と振り返った。甲南大から2