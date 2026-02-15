男子デュアルモーグル決勝第1エアを決める堀島行真（左）＝リビーニョ（共同）15日のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。モーグル銅メダルに続く、今大会二つ目のメダル。島川拓也（日本仮設）は準決勝まで勝ち上がり、3位決定戦で敗れて4位。西沢岳人（リステル）と藤木豪心（イマトク）は1回戦で敗れた。キングズベリー（カナダ）が優勝した。（共同）男子デュアル