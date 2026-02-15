元SKE48の高柳明音（34）が15日、東京・SHIBUYAPLEASUREPLEASUREで、歌手として初のソロライブを行った。昨年8月、「O.A.！！SummerTune☆」でアーティスト活動を本格始動。この日は、SKEの楽曲を踊りながら歌ったり、松田聖子の「赤いスイートピー」といった名曲をカバーしたりと、幅広く12曲を歌唱した。そして、爽やかなロック調の新曲「BrightSound」を初披露し、「O.A.！！…」や同曲などを収録したミニアルバ