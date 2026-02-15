テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第1期振り返り上映会が15日、都内で行われ、猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央、羅漢役の桐本拓哉が登壇。本作のイベント初登壇となった桐本が、自身が演じた猫猫の父で“変人軍師”の羅漢を演じた際に意識したことを明かした。【写真】意識したのは“変態”!?本人はダンディな出で立ちの羅漢役・桐本拓哉初登壇の桐本に、悠木は「やったぁ！何聞いちゃう？」、大塚は「なかなかないですから