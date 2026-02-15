元ＳＫＥ４８で歌手の高柳明音が１５日、都内で１ｓｔソロライブを開催し、夢の仕事について語った。昨年、本格的にアーティスト活動を開始以降初となるソロライブで古巣の楽曲「チョコの奴隷」や、自身の名前「明音」にちなんだ新曲「ＢｒｉｇｈｔＳｏｕｎｄ」を初披露するなど全１２曲を歌唱。今後の目標について「地元の名古屋にもあるＺｅｐｐにいつか立ちたいという思いがあります」と奮い立った。アーティスト活動に