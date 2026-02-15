元ＳＫＥ４８で歌手の高柳明音が１５日、都内で１ｓｔソロライブを開催した。昨年、本格的にアーティスト活動を開始以降初となるソロライブ。アイドル時代とは異なり、会場中の視線を注がれた高柳は「めちゃくちゃプレッシャーです」と苦笑いしつつ「どれだけ動いても私がいるところがメイン。ぜいたくな時間です」と感慨に浸った。古巣の楽曲「チョコの奴隷」や、自身の名前「明音」にちなんだ新曲「ＢｒｉｇｈｔＳｏｕｎ