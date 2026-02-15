オリックス・山下舜平大投手（２３）が１５日、宮崎キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）でいきなり最速１５４キロを計測した。直球とカーブを交え、２０球で安打性は２本。「いろんな可能性を試している段階。いい球はあったので、あとは確率を上げていく」と振り返った。新外国人のシーモアからは、直球で空振りを奪うシーンも。「いい反応は打者たちからあったけど、まだまだもうひと押しが足りない感じはあった。