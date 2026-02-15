日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」の準決勝が１５日、都内で行われ、決勝進出者９人が決定した。史上最多６１７１人がエントリーした今大会。この日、３５人が参加した準決勝を勝ち抜いてトンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー中田、今井らいぱち、ななまがり初瀬、しんや、ルシファー吉岡の９人が決勝に駒を進めた。８度目の決勝進出となるルシファー吉岡は同期の渡辺銀