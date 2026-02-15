ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。決勝進出したが、悲願の金はならず。しかし、モーグルに続いて今大会2つ目のメダル獲得となった。シードの堀島は2回戦から登場した。バランスを崩して、まさかの後ろ向きでフィニッシュするも、共に滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウトして途中棄権。冷や